43° Torino Film Festival: le repliche dei film al Cinema Massimo

Chiusa la 43^ edizione del Torino Film Festival, tempo di repliche.
Nel pomeriggio di oggi al Cinema Massimo si terranno le proiezioni di alcuni dei film, tra cui i vincitori del concorso.
MASSIMO 1
ore 14.30 QUE MA VOLONTÉ SOIT FAITE di Julia Kowalski (Francia/Polonia, 2025, DCP, 95’)
ore 16.30 NUREMBERG di James Vanderbilt (USA, 2025, DCP, 148’)
ore 19.45 THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS di Morgan Knibbe (Olanda/Filippine, 2025, DCP, 123’)
ore 22.15 IDA WHO SANG SO BADLY EVEN THE DEAD ROSE UP AND JOINED HER IN SONG di Ester Ivakič (Slovenia, 2025, DCP, 109’)
MASSIMO 2
ore 17.30 SEEDS di Brittany Shyne (USA, 2025, DCP, 123’)
ore 20.00 WHAT HAVE YOU DONE, ZARINA? di Camila Sagyntkan (Kazakhistan, 2025, DCP, 26’) 175 di Sepehr Nosrati (Svezia/Iran, 2025, DCP, 10’) COEXISTENCE, MY ASS! di Amber Fares (USA/Francia, 2025, DCP, 95’)
ore 22.30 BOBÒ di Pippo Delbono (Italia, 2025, DCP, 81’)
MASSIMO 3
ore 14.45 LA ANATOMÍA DE LOS CABALLOS di Daniel Vidal Toche (Perù/Spagna, 2025, DCP, 106’)
ore 16.45 AILLEURS LA NUIT di Marianne Métivier (Canada, 2025, DCP, 105’)
ore 19.00 FUCKTOYS di Annapurna Sriram (USA, 2025, DCP, 106’)
ore 21.30 ERUPCJA di Pete Ohs (USA/Polonia, 2025, DCP, 71’)