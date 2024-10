Teatro Carignano. Valerio Binasco il protagonista del reading “Usodimare”

Lunedì 21 ottobre, alle 19.30, al Teatro Carignano, Valerio Binasco sarà protagonista del reading Usodimare. Un racconto per voce sola, tratto dall’omonimo testo di Ernesto Franco, recentemente scomparso, che è stato scrittore, traduttore e direttore editoriale di Einaudi. Insieme a Binasco sarà in scena il chitarrista e compositore torinese Paolo Spaccamonti, che eseguirà dal vivo le musiche originali per la serata.

Martedì 15 ottobre 2024 uscirà per Giulio Einaudi Editore la nuova edizione del racconto.

