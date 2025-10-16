Alimentazione e benessere: Fand e Asl Torino insieme per un laboratorio di cucina didattica

Una mattinata dedicata al gusto, alla salute e alla condivisione. Venerdì 17 ottobre, dalle 11 alle 14, presso la Fondazione Difesa Fanciulli di via Le Chiuse 14, si terrà un laboratorio di cucina didattica promosso da Fand Torino (Associazione Italiana Diabetici) in collaborazione con l’Asl di Torino.

L’iniziativa, aperta a piccoli gruppi, nasce con l’obiettivo di educare alla corretta alimentazione e di far riscoprire la gioia del cucinare insieme, sperimentando ricette semplici e salutari.

Cucinare per conoscersi, imparare e stare bene

Durante il laboratorio, i partecipanti saranno guidati da esperti nella scoperta degli alimenti e delle loro proprietà nutrizionali, imparando a combinare gusto e benessere.

Un’occasione per promuovere la consapevolezza alimentare, ma anche per creare momenti di socialità e scambio, in un clima accogliente e inclusivo.

L’iniziativa fa parte del calendario di attività dedicate al mese di ottobre, pensato da FAND Torino per diffondere la cultura della prevenzione e sostenere chi vive condizioni croniche legate all’alimentazione, come il diabete.

Un’esperienza educativa e sociale

Il laboratorio, realizzato con il supporto dell’Asl Città di Torino, unisce educazione alimentare e dimensione esperienziale, proponendo un approccio pratico, ludico e collettivo alla cucina. L’obiettivo è quello di trasformare il momento del pasto in un’occasione di conoscenza e benessere condiviso, oltre che di empowerment personale.