Via Don Bosco sommersa dai rifiuti: parte la protesta dei residenti

Cumuli di rifiuti, cassonetti traboccanti e problemi di sicurezza. È questa la situazione denunciata dai residenti di via Don Bosco angolo via Bari, a San Donato. Da tempo la zona vive una condizione di degrado, aggravata - secondo i cittadini - da una gestione poco efficace della raccolta e della pulizia stradale.

“Ho centinaia di foto che testimoniano la situazione - racconta Laura, residente della zona -. Oltre ai rifiuti, ci sono problemi di sicurezza, persone che frugano nei cassonetti, e odori insopportabili nelle giornate calde. Non possiamo più vivere così". A raccogliere le segnalazioni è il consigliere di Forza Italia della Circoscrizione 4, Walter Caputo, che da mesi porta la questione all’attenzione del Comune.

“Da mesi lottiamo per migliorare la situazione - spiega Caputo -. Abbiamo presentato diversi documenti con richieste di intervento, ma si tergiversa e le soluzioni non arrivano. È inaccettabile che un quartiere che negli ultimi vent’anni ha vissuto un importante rinnovamento venga ora lasciato in mano al degrado”.

Le segnalazioni dei cittadini parlano di cassonetti costantemente pieni, abbandoni di ingombranti e scarsa manutenzione dell’area verde adiacente. A preoccupare, oltre all’aspetto igienico, è anche la sicurezza, specie nelle ore serali, con segnalazioni di persone che si aggirano nella zona tra i rifiuti e nei cortili. “Chiediamo controlli, pulizie straordinarie e un potenziamento dei servizi di raccolta”.