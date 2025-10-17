Muli e mulattieri domani tornano a Rorà per ripulire i boschi abbandonati

Hanno già lavorato oggi, venerdì 17 ottobre, per sgomberare dalla legna il Bosco dei Banditi, ma i mulattieri con i loro muli torneranno anche domani a Rorà per mostrare il loro mestiere millenario.

Sabato 18 ottobre si svolgerà infatti la seconda giornata del progetto pilota per il miglioramento forestale inserito nel festival itinerante Alpes-Andes, finanziato dalla Fondazione Compagnia San Paolo.

“La tecnica del trasporto della legna con animali da soma permetterebbe di intervenire nei nostri boschi abbandonati. Lì spesso la movimentazione del materiale è più faticosa perché sono luoghi difficili da raggiungere oppure perché non è possibile montare una teleferica” spiega la sindaca di Rorà, Claudia Bertinat.

Il ritrovo per assistere alle attività durante la giornata di domani è alle 10 in località Verney, raggiungibile con 15 minuti di cammino da piazza Fontana, dove è consigliato lasciare l’auto. Il percorso segue un tratto del sentiero ‘Anello dei Banditi’.