La vittoria del quartiere, in corso Monte Cucco tornano le panchine

Sono state finalmente ripristinate le panchine di corso Monte Cucco, come da segnalazione e richiesta dei residenti del quartiere Pozzo Strada. Una vittoria per il borgo, per lungo tempo rimasto senza una seduta a causa dei soliti atti vandalici e dell’usura provocata dal passare del tempo.

Sul caso aveva presentato un atto anche il consigliere del Movimento 5 Stelle, Valentino Troisi. “Per tutti i pensionati del quartiere è davvero una fantastica notizia”.