Ex area camper, tre anni dopo lo sgombero è tutto ancora fermo

Parcheggi chiusi, parcheggi non sempre facili da trovare e un progetto di riqualificazione ancora in stand-by: a 3 anni dallo sgombero dei camper abusivi l’area di piazza d’Armi e, in particolare, l’ex area camper di corso Montelungo attendono di sapere cosa ne sarà del loro futuro.

Un nodo da sciogliere

Sul fronte urbanistico è tornato alla ribalta il nodo dell’ex parcheggio camper, una superficie di circa 14mila metri quadrati liberata nel febbraio 2022. A oggi, nonostante laboratori, studi preliminari e ipotesi di utilizzo, l’area non ha ancora visto l’avvio dei lavori previsti.

Negli anni scorsi era stata ipotizzata la collocazione temporanea del Luna Park, poi sfumata, mentre successivamente erano stati avviati percorsi partecipativi promossi dalla Fondazione dell’Architettura e sostenuti da finanziamenti dedicati. Nel 2024 la Città ha destinato ulteriori risorse per una progettazione in chiave green, coinvolgendo la società InfraTo, con l’obiettivo di recuperare l’area e restituirla al territorio.

Nonostante un quadro di indirizzi già tracciato e risorse da utilizzare entro dicembre 2026, il bando operativo per avviare la riqualificazione non è ancora partito. Nel frattempo, permane il rischio di occupazioni e usi impropri degli spazi, una delle principali preoccupazioni dei residenti fin dalle prime segnalazioni, accompagnate negli anni da petizioni ed esposti.

Il tema alla 2

Nel corso dell’ultima seduta, il capogruppo di Forza Italia Davide Balena ha sollevato nuovamente il tema dei parcheggi dell’area antistante la caserma e di quelli sotto la piscina. "Che fine hanno fatto? - ha chiesto -. Durante la partita la zona è andata completamente in tilt per i residenti".

Alla questione della sosta si è aggiunta quella della viabilità. Il capogruppo della Lista Civica per Torino Maurizio Versaci ha segnalato la situazione di via Barletta: "Durante i grandi eventi, il tratto tra piazza Santa Rita e corso IV Novembre diventa pericoloso: chi non conosce la zona sbaglia senso di marcia, i divieti non sono ben visibili e le auto passano contromano. Servono contromisure, con più segnaletica orizzontale e verticale".

Dal canto suo il coordinatore alla Viabilità Alessandro Nucera ha precisato che "i parcheggi del Palanuoto sono stati riaperti dopo gli interventi di messa a norma, ma durante le partite via Filadelfia è chiusa dalla Questura per motivi di sicurezza: possono accedere solo i bus degli ospiti". Sulla viabilità di via Baltimora, ha ricordato che "sono già state avanzate richieste di aggiornamento della segnaletica".

Su piazza D'Armi è molto critica la posizione del presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi. "Stiamo ancora aspettando risposte dal Comune sul futuro di corso Montelungo. Tutto tace e la preoccupazione è comprensibile".