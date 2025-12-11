Mala movida a Vanchiglia, la Circoscrizione 7 rilancia la campagna “Usa il cestino”

La Circoscrizione 7 rilancia la campagna “Un piccolo gesto, un grande cambiamento: usa il cestino!”, estendendo l’iniziativa da Borgo Rossini all’area di Vanchiglia, dove la movida da anni crea qualche grattacapo. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di sensibilizzare cittadini e i frequentatori del quartiere a un comportamento più responsabile nella gestione dei rifiuti urbani.

Come nasce il progetto

Il progetto, nato grazie alla collaborazione con i locali di Borgo Rossini, coinvolgerà ora anche gli esercizi di Vanchiglia, chiamati a svolgere un ruolo attivo nella promozione del decoro. L’intento è favorire una convivenza equilibrata tra chi vive le strade di giorno e chi le anima di sera, superando le contrapposizioni che spesso emergono intorno al tema della movida.

"Ogni giorno, purtroppo, numerosi rifiuti - in particolare bottiglie di vetro - vengono abbandonati per strada nella zona di Borgo Rossini. Un problema che incide sull’ambiente, sul decoro e sulla qualità della vita", spiegano il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, il coordinatore al Commercio, Jasch Ninni Sol, e la coordinatrice all’Ambiente, Marta Sara Inì.

Cestini esterni

Per contrastare il fenomeno, diversi locali hanno già posizionato cestini esterni dedicati alla raccolta, mentre Amiat ha provveduto a installare nuovi cassonetti, soprattutto per il vetro. A partire dalla prossima settimana, inoltre, sulle vetrine dei locali della zona compariranno locandine che inviteranno esplicitamente i frequentatori della movida a utilizzare i cestini invece di lasciare i rifiuti a terra.

L’iniziativa punta a responsabilizzare tutti gli utenti del quartiere, ricordando che un gesto semplice può contribuire significativamente alla pulizia e alla vivibilità degli spazi comuni. "Per un ambiente più pulito, facciamo la nostra parte: usa il cestino, sempre", è il messaggio finale lanciato dalla Circoscrizione.