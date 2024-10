Lidia Poët 2: attesa per la serie girata a Torino, tra pochi giorni su Netflix

Il trailer della seconda stagione di Lidia Poët è stato lanciato tre settimane fa da Netflix.

La serie, realizzata con il contributo di Film Commission Torino Piemonte, dedicata all'avvocatessa originaria di Perrero, prima donna in Italia a ricevere questo titolo ufficialmente nel 1920, è stata di nuovo girata a Torino e nella sua provincia, tra l'estate e l'autunno del 2023.

Sotto la regia di Matteo Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, vestono i panni dei protagonisti Matilda De Angelis (Lidia Poet), Eduardo Scarpetta (Jacopo Barberis), Pier Luigi Pasino (Enrico Poet), novità nel casting Gianmarco Saurino (Procuratore Fourneau).

Dopo essere stata presentata alla alla Festa del Cinema di Roma, la serie uscirà ufficialmente sulla piattaforma Netflix il 30 ottobre.

La prima stagione ha avuto un grande successo tanto da essere premiata come Miglior Serie Crime ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023.

Tra indagini e lotte per farsi accettare da quello che all'epoca era un ambiente professionale esclusivamente maschile, Lidia Poët ha sicuramente raggiunto l'obiettivo di far conoscere il personaggio storico, sebbene in una veste romanzata. Tante infatti sono state le polemiche arrivate subito dopo l'uscita della prima stagione, anche da parte dei discendenti stessi che hanno sottolineato la scarsa precisione storica.

Vedremo se questa seconda stagione riuscirà a far restare incollati allo schermo i suoi appassionati.