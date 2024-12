Borse di studio, il Piemonte ne copre il 100% con oltre 100 milioni di euro investiti

La Regione Piemonte conferma anche per l’anno accademico 2024/2025 la copertura del 100 per 100 delle borse di studio per gli studenti iscritti alle Università piemontesi.

La copertura è assicurata attraverso uno sforzo economico enorme che ammonta a oltre 100 milioni e che sarà garantito dalle attuali risorse già inserite a bilancio e da ulteriori 27 milioni già iscritti nel bilancio previsionale che la giunta intende approvare a gennaio 2025, per poi passarlo all’esame del Consiglio regionale, in modo da procedere al pagamento delle borse di studio a tutti i beneficiari entro il mese di febbraio.