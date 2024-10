Operatori sanitari nel mirino: infermiera aggredita al Pronto Soccorso di Ivrea

Di qui il duro attacco di Summa a nome del sindacato: "Riterremmo questa Direzione responsabile di eventuali lesioni che dovrebbero verificarsi ai danni non solo del personale, ma anche dei cittadini presenti in pronto soccorso come questa notte. Al di là delle azioni di carattere nazionale e regionali relativamente al fenomeno delle aggressioni, riteniamo possa essere fatto molto localmente con misure di tipo organizzativo, logistico e di presa in carico di situazioni inerenti soggetti per lo più conosciuti che periodicamente si presentano presso il pronto soccorso. Tali azioni sono probabilmente importanti tanto quanto, se non di più, di quelle deterrenti che a livello nazionale sono state prese che non comportano uno scarico di responsabilità della direzione aziendale come invece magari si pensa".