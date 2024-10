Nichelino e Moncalieri protagoniste alle Olimpiadi del riciclo

Nei giorni scorsi al PalaExpo di Moncalieri si sono svolte le Olimpiadi del Riciclo: una iniziativa che ha visto la partecipazione delle classi delle scuole medie di Nichelino, Moncalieri, Trofarello, Carignano e La Loggia, coinvolte in workshop e attività dedicate alla sensibilizzazione sul riciclo e sulla sostenibilità ambientale.

Tolardo: "Avvicinare i giovani a un tema sentito"

"Eventi come questo sono fondamentali per avvicinare i nostri giovani al tema: sono loro gli adulti del futuro e i protagonisti della costruzione di una società più consapevole e rispettosa dell'ambiente", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. che poi ha voluto ringraziare il Covar14, il suo presidente Leo Di Crescenzo ed Erika Faienza per aver promosso e organizzato l'iniziativa.

Borello: "Riflettere sull'ambiente divertendosi"