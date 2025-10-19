Oltre tremila partecipanti per la StraWoman Humanitas

Torino si è tinta di rosa domenica 19 ottobre per la 15ª edizione della StraWoman Humanitas, l’evento non competitivo dedicato al benessere femminile e aperto a tutti, tra sport, divertimento e condivisione.

Oltre 3.500 persone hanno preso parte alla manifestazione, attraversando con entusiasmo la città e il Parco Le Vellere.

Organizzata da Sport Experience e Eventi WoW, la giornata è andata oltre la corsa: un vero e proprio villaggio ha accolto i partecipanti con musica, spettacoli e attività, accompagnati dal sound di Radio GrP.

Sul percorso si sono alternati runner, famiglie, gruppi di amici e camminatori, uniti dallo spirito positivo dell’iniziativa. A tutti, al termine, è stata consegnata la medaglia ufficiale StraWoman 2025, simbolo di uno stile di vita attivo e condiviso.