“Natale insieme”: Pino Torinese celebra la giornata più bella con una giornata di festa

Pino Torinese si prepara ad accendere la magia delle Feste con “Natale Insieme”, in programma sabato 20 dicembre in piazza del Municipio. In programma una serie di appuntamenti per grandi e piccini, come la novità di quest'anno nel giardino di Villa Grazia: sarà possibile visitare il villaggio di Babbo Natale con la casetta, gli animali del presepe, giochi, laboratori e gonfiabili.

La Cascina Menzio infatti proporrà attività di decorazioni con colori naturali delle loro verdure, preparazioni di biscotti, e la possibilità di coccolare il neonato asinello di 3 mesi. Sabato 20, inoltre, rientra nei nuovi sabati di apertura della Ludoteca al Centro PariDispari in Villa Grazia, a partire dalle 15 fino alle ore 17.

Il programma prevede l’apertura dei festeggiamenti alle 16, con l’esibizione della scuola di danza Sunrise. Fino alle 22 artigiani locali daranno vita al Christmas Market, dove sarà possibile trovare idee regalo dell’ultimo minuto. Contemporaneamente ci sarà lo “Swap Party” organizzato dalla Consulta Giovanile Pinese, dove si potranno dare e ricevere i propri abiti usati con gli altri partecipanti, in piena ottica di sostenibilità ambientale e riuso dei materiali.

Alle 19:15 la Fiaccolata della Pace giungerà in piazza, accompagnata dal gruppo Scout e aperta dalla Filarmonica Pinese. A seguire la tradizionale Accensione del Falò e la possibilità di cenare, a cura della Pro Loco. Vin Brulè sarà offerto dagli Alpini.

Alle 19:30 il gruppo vocale Sweet Soul Singers rallegrerà la serata con l’esibizione del Concerto Gospel POP, dove la tradizione natalizia incontra l’allegria.

Alessandra Tosi, sindaca di Pino Torinese, ha dichiarato: “Il periodo natalizio rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità. Anche quest’anno, grazie al lavoro congiunto con le associazioni del territorio, è stato costruito un calendario di iniziative che coniuga tradizione e novità. Invito tutti a partecipare per aprire insieme le festività natalizie”.

Elisa Pagliasso, assessora alla Cultura ed Eventi, ha aggiunto: “Natale Insieme è il risultato di un grande lavoro di squadra che coinvolge associazioni, volontari e realtà locali. Abbiamo costruito una giornata capace di parlare a tutti, dai più piccoli a giovani e intere famiglie, valorizzando gli spazi del paese e promuovendo momenti di incontro, solidarietà e partecipazione. Un’occasione per vivere Pino Torinese in un clima di festa e condivisione”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Pinese, col patrocinio del Comune di Pino Torinese, in collaborazione con i seguenti enti ed associazioni:

Papà In Gioco APS

Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Pino Torinese

Gruppo Scout di Pino Torinese

Filarmonica Pinese

Scuola di Danza Sunrise

Plasticfree Pino Torinese

Consulta Giovani Pino Torinese C.G.P.