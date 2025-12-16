Incanto, divertimento e meraviglia con Funny Magic Show alla Casa del Teatro

Un viaggio fantastico tra divertimento, stupore e magia per tutta la famiglia. Lo spettacolo più magico delle Feste tra coinvolgimento, comicità, esperimenti di trasmissione del pensiero, sandart e bolle di sapone. Anche a Capodanno!

Dopo il grande successo dello scorso anno, dal 26 dicembre al gennaio torna l’immancabile appuntamento con la magia alla Casa del Teatro con uno show completamente rinnovato. Meraviglia, sorpresa e divertimento per trascorrere momenti di grande spettacolo tra realtà e illusione, tra manipolazione oggetti misteriosi e personaggi fiabeschi.

Tra i protagonisti di Funny Magic Show il poetico Clown Carillon, abitante di un universo onirico popolato da creature fantastiche e bolle di sapone. Carillon è l’omino dei sogni, tenero e poetico, in grado di viaggiare con la macchina del tempo e forgiare invenzioni e marchingegni a cui saprà magicamente dare vita. Le sue performance toccano le sottili corde delle emozioni umane, andando dritto al cuore del pubblico. Al suo fianco Nox, creatura leggiadra ed elegante che con la sua voce suadente rende ancor più magico ogni istante librandosi nell’aria in evoluzioni di grande intensità. Paolo Casanova (in arte appunto Carillon) con la sua maschera senza tempo curata con la meticolosa cura di un artigiano di illusioni, calca i palcoscenici e le piste più importanti del mondo ed è stato per otto anni l’icona degli spettacoli del celeberrimo ed iconico Circus Theater Roncalli, in tournée in Germania, Austria e Stati Uniti ed è stato insignito della Medaglia di Platino alla carriera al Salieri Circus Award 2024 di Legnago.

Comicità e divertimento saranno garantiti da Nicola Virdis l'esilarante "nerd" finalista di Italia's Got Talent che ha fatto "girare" la testa di mezza Europa con il suo tormentone canoro “turn around”. Senza bisogno di parole e indossando il suo inconfondibile cardigan rosso, i baffoni neri e un sorriso che “buca lo schermo” Virdis coinvolge il pubblico trasportandolo in un universo anni Ottanta, fatto di musicassette, sigle di indimenticabili spot televisivi, walkman, penne bic e stereo da cui estrarre musiche che han segnato la colonna sonora della nostra gioventù.

Il Magic Show di Natale è uno show davvero per tutta la famiglia compresi i più giovani che impazziranno per Mago Alan, il “prestigiamatto” esperto nella magia per bambini. Grazie alla sua creatività e a una grande esperienza nello spettacolo dal vivo (e una lunga collaborazione con il parco di divertimenti Gardaland), Alan saprà far breccia nel cuore degli spettatori più giovani. Il viaggio in meandri onirici e fantasiosi universi prosegue attraverso i giochi di prestigio, la manipolazione di oggetti sorprendenti e le suggestive immagini create con la sabbia dalle abili mani di Mister Brondino la cui candida barba evoca personaggi tolkeniani. La misteriosa Madame Zorà si presterà ad esperimenti di telepatia e trasmissione del pensiero, coinvolgendo e sorprendendo il pubblico.

Dopo il grande successo dello scorso anno (con oltre 6500 presenze registrate), Funny Magic Show promette di regalare tanto divertimento e nuove emozioni di cui abbiamo tanto bisogno soprattutto in questo momento. Uno spettacolo che abbraccia tutta la famiglia. Un invito a sognare a occhi aperti, a ridere senza freni e a lasciarsi sorprendere a ogni istante.

La regia è curata da Giancarlo Judica Cordiglia, attore e regista con importanti esperienze nell’ambito teatrale, televisivo e dell’opera lirica, in Italia e all’estero. La produzione è curata da Muvix Europa, realtà di produzione artistica capace di coniugare l’illusionismo con le più diverse discipline dello spettacolo, per realizzare soluzioni su misura.

Informazioni, biglietti e orari su www.magic-show.it e www.casateatroragazzi.it .

Con

Beppe Brondino e Nella Zorà (Madame Zorà)

Noemi Casanova (Nox)

Paolo Casanova (Clown Carillon)

Nicola Virdis

Ivano Zanin (Mago Alan)

Regia Giancarlo Judica Cordiglia

In collaborazione con Circolo Amici della Magia di Torino

Produzione Muvix Europa

FUNNY MAGIC SHOW

Muvix / Circolo Amici della Magia di Torino

Divertimento, magia e grandi illusioni

Lo spettacolo più magico delle Feste

Venerdì 26 dicembre, ore 15.30 e 18

Sabato 27 dicembre, ore 15.30 e 18

Domenica 28 dicembre, ore 15.30 e 18

Martedì 30 dicembre, ore 18

Giovedì 1 gennaio, ore 15.30 e 18

Venerdì 2 gennaio, ore 18 e 21

Sabato 3 gennaio, ore 15.30, 18 e 21

Domenica 4 gennaio, ore 15.30, 18 e 21

Lunedì 5 gennaio, ore 15.30 e 18

Martedì 6 gennaio, ore 15.30 e 18

Mercoledì 31 dicembre ore 22.00 serata speciale: Funny Magic Show per un Capodanno Magico

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Info e prenotazioni Tel. 389.2064590.– biglietteria@casateatroragazzi.it

BIGLIETTERIA

Fondazione TRG c/o CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI

c.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino

tel. 011/19740280 – 389/2064590

biglietteria@casateatroragazzi.it www.magic-show.it – www.casateatroragazzi.it