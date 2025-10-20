 / Cronaca

Cronaca | 20 ottobre 2025, 18:08

I vigili del fuoco di Luserna San Giovanni soccorrono un cane finito in un tubo

Per liberare l’animale è dovuto intervenire un escavatore

L’escavatore in azione

L’escavatore in azione

Era scomparso da casa nel pomeriggio di ieri, domenica 19 ottobre. Ma i suoi ululati, la sera, hanno fatto scattare i soccorsi. Verso le 22, i vigili del fuoco di Luserna San Giovanni sono intervenuti in paese, in zona Pralafera, per liberare un cane di taglia media, che si era infilato in un tubo con cui era intubata una bealera. Per farlo uscire è stato necessario chiudere l’acqua che passava in quel tratto e chiedere l’intervento di un escavatore da Torino. L’intervento si è chiuso verso le 4.

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium