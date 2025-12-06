A Chieri sequestrato un esemplare imbalsamato di lince europea

I Carabinieri del Nucleo Cites sequestrano un esemplare imbalsamato di lince europea a Chieri. I militari ad ottobre 2025 hanno fatto una serie di controlli in provincia di Torino, Novara, Vercelli, e Verbania per contrastare attività illecite quali l’uccisione o la cattura di fauna selvatica protetta, la raccolta di uova e nidiacei di rapaci, l’attività illegale di tassidermia e il commercio illegale e la detenzione illecita di fauna selvatica protetta.

Durante un controllo effettuato, all’interno di un laboratorio di tassidermia di Riva di Chieri, è stata trovato un esemplare imbalsamato di Lince europea (Lynx lynx) detenuto dal proprietario senza la prescritta documentazione CITES.

Le indagini sono ancora in corso: l'animale è stato sequestrato e il proprietario è stato denunciato.