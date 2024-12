Scatta l'allarme tra i negozianti del centro di Nichelino: torna la 'truffa del resto'

A Nichelino è scattato l'allarme tra i commercianti per il ritorno della cosiddetta 'truffa del resto'. Nella giornata di ieri, giovedì 5 dicembre, alcuni negozianti hanno segnalato la presenza di due donne che si aggiravano nei negozi del centro storico, probabilmente mamma e figlia, vestite di nero, che entravano con la scusa di comprare qualcosa.

Come funziona il raggiro

Al momento di pagare, tiravano fuori una banconota da 100 euro e facevano così scattare la truffa: chi attua questo tipo di raggiro, in un primo momento mostra una banconota di grosso taglio per confondere l'esercente e poi fa finta di trovare nella tasca un pezzo decisamente più piccolo e pagare quindi con la banconota di minore valore.

Truffa non andata a segno

A quel punto la truffatrice inizia a protestare, dicendo che deve avere indietro il resto della banconota più grande. In questo caso, a Nichelino le truffatrici non sarebbero riuscite a portare a termine il loro giochetto, ma è scattato il tam tam tra i commercianti. Le segnalazioni sono state inoltrate ai carabinieri, che ora indagano per risalire all'identità delle due protagoniste.