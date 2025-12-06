 / Cronaca

Cronaca | 06 dicembre 2025, 08:03

Scoppia un incendio in una stanza di hotel a Sestriere: evacuato il Principe di Piemonte

Risveglio amaro per chi aveva prenotato una camera per il lungo ponte dell'Immacolata

Nessun ferito nel rogo

Nessun ferito nel rogo

Scoppia un incendio in una stanza dell'hotel Principe di Piemonte a Sestriere: albergo evacuato. Risveglio amaro per i turisti che avevano prenotato una camera per il lungo ponte dell'Immacolata, nella struttura in via Sauze di Cesana 3, vicino alle piste da sci. 

Questa notte i pompieri di Torino sono intervenuti all'interno del complesso, dove è divampato un incendio in una stanza agli ultimi piani dell’edificio. Sul posto hanno operato ben dieci squadre, con oltre 29 vigili impegnati a domare le fiamme e prestare soccorso agli ospiti.

Nessun ferito

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'hotel è attualmente evacuato.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium