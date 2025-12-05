 / Economia e lavoro

Konecta cambia strategia: tutto su Torino, verso la chiusura le sedi di Ivrea e Asti con mille dipendenti. Sindacati sul piede di guerra

Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil Piemonte rigettano il piano industriale presentato oggi e annunciano scioperi e assemblee con i lavoratori

Accorpamento di tre sedi (Asti, Ivrea e Torino) per convergere nel solo capoluogo piemontese. E' questo il piano industriale di Konecta, che è stato presentato oggi ai sindacati e alle rsu ed rsa di tutte le sedi in cui opera la società di servizi.

Una procedura che, a detta della dirigenza, dovrebbe scattare a giugno del prossimo anno, ma che non è piaciuta ai sindacati, che vogliono scongiurare la chiusura delle sedi di Asti e Ivrea: si tratta - rispettivamente - di 400 e 700 lavoratori, per un totale di oltre mille famiglie interessate. "Pur riconoscendo le complessità del settore e delle aziende che vi operano, rigettiamo con forza le soluzioni proposte da Konecta - dicono in una nota ufficiale i rappresentanti di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil Piemonte -. La soluzione non può ricadere sulle spalle di più di un migliaio di lavoratori e delle loro famiglie".

"Contrasteremo immediatamente la chiusura delle sedi Konecta di Ivrea e Asti utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione - proseguono -. A tal fine, avvieremo con urgenza le procedure di raffreddamento necessarie per dichiarare lo sciopero di tutte le sedi Konecta del Piemonte e organizzeremo al più presto le assemblee sindacali per tutti i lavoratori".

Massimiliano Sciullo

