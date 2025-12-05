Buono, buonissimo... GHIOTTO Natale!

Il Natale è alle porte, è il momento ideale per prepararsi a condividere in famiglia, con gli amici il calore della festa a tavola e gustare insieme dei doni speciali .

Ghiotto Galfrè propone una selezione di idee regalo che racchiudono i sapori autentici e genuini della tradizione gastronomica piemontese.

Dal 1901, sceglie con cura e passione le migliori materie prime, le seleziona a mano per creare specialità artigianali come i funghi porcini, i delicati carciofini sott’olio, il GHIOTTO originale abbinamento di tonno pinna gialla e selezionati porcini nella tipica salsina, gli antipasti, le Giardiniere, le creme per aperitivi e i condimenti gourmet, specialita' uniche garantite dal Marchio storico della contadinella GHIOTTO Galfrè.

A Natale queste specialità sono disponibili in festose e apprezzate confezioni regalo che potrete acquistare sul sito al link https://www.ghiottogalfre.it/it/32-idee-regalo

con un semplice click potrete riceverle comodamente a casa.