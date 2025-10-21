In Comune a Pinerolo si potrà usare l’‘Identità Alias’

Avranno diritto a un nuovo badge identificativo e relative targhette con il nome scelto; un indirizzo e-mail interno e altri strumenti di lavoro conformi all’identità scelta e sarà garantito l’utilizzo di terminazioni neutre o inclusive nelle comunicazioni interne. Sono queste alcune misure per l’introduzione della cosiddetta ‘Identità Alias’ in Comune a Pinerolo.

La Giunta Salvai ha approvato un provvedimento per permettere ai dipendenti che dichiarano di non riconoscersi nella propria identità di genere anagrafica, oppure sono in un processo di transizione di genere, di cambiarla per quanto concerne le attività interne al municipio. La possibilità, come spiegano dalla Giunta, è in linea con quanto previsto dall’art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Locali 2019/2021.

In sostanza si tratta di introdurre un’identità provvisoria e transitoria, che consente di usare un nome, diverso da quello dell’anagrafe, nel proprio ambiente di lavoro: “Il riconoscimento dell’Identità Alias è un segnale concreto di vicinanza e ascolto verso chi non si riconosce nella propria identità di genere o vive percorsi di transizione di genere. È anche un messaggio importante per la comunità: le istituzioni devono essere le prime a promuovere il rispetto delle persone in ogni loro dimensione identitaria” commenta l’assessora alle Pari Opportunità Lia Bianco, che sottolinea come la maggioranza stesse già lavorando a questa proposta, quando sono arrivate richieste di adottarla da parte di dipendenti.