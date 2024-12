Immacolata, a Torino hotel affollati per il primo weekend natalizio: occupato il 90% delle stanze

Dopo il sold out registrato nei weekend di novembre per effetto di Atp Finals di tennis e Torino Film Festival, anche il fine settimana dell’Immacolata fa registrare a Torino numeri da quasi tutto esaurito.

Stanze occupate al 90% negli alberghi

Secondo Confesercenti, infatti, gli alberghi stimano un’occupazione delle stanze intorno al 90% con i primi arrivi già da oggi, venerdì 6 dicembre, mente per quanto bar e ristoranti le aspettative sono positive con un incremento di passaggi dovuti ai turisti atteso tra il 10 e 15% in più rispetto a un normale weekend. Ad accogliere i turisti sotto la Mole saranno installazioni luminose, mercatini, cori gospel e tante attività gratuite e diffuse.

Cosa propone Torino ai turisti in arrivo

Non mancheranno i simboli della tradizione, come l’albero di Natale a Palazzo Civico e il Boschetto di Natale in Piazzetta Reale, il Calendario dell’Avvento, i mercatini del Villaggio di Natale in piazza Solferino e il Presepe di Emanuele Luzzati, accompagnato quest’anno dalla novità del Teatrino di Natale.