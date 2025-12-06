Caselle, Andrea Borello entra in Consiglio Comunale e subentra a Paolo Gremo

A partire dal 12 dicembre Andrea Borello diventerà ufficialmente Consigliere Comunale di Caselle Torinese. Il suo ingresso avviene a seguito delle dimissioni di Paolo Gremo – già candidato Sindaco alle Elezioni Comunali del 2022 con lista “Caselle per tutti”, espressione del Partito Democratico, e attuale Capogruppo – e della rinuncia della prima esclusa, Cristina Alleri, già Consigliera nella precedente consiliatura. Andrea Borello assumerà così il ruolo di Consigliere, in un passaggio di consegne che segna un importante momento di rinnovamento generazionale all’interno del Gruppo di Opposizione che si prepara a proseguire il proprio lavoro in Consiglio con rinnovato slancio.

Paolo Gremo, che ha scelto di dimettersi per favorire il ricambio generazionale, sottolinea con parole chiare lo spirito della sua decisione: "In un momento storico nel quale l’interesse per l’amministrazione pubblica e per la politica è molto basso, avere la fortuna all’interno del Gruppo “Caselle per tutti” e del Partito Democratico locale di poter contare su giovani intraprendenti e di valore, mi porta con fiducia a ritenere giusto fare un “passo di lato” per dare spazio a nuove figure che già si sono distinte per il loro impegno e che ritengo possano rappresentare la futura classe dirigente delle nostre comunità. Si tratta, pertanto, per me di un “passaggio di consegne” condiviso con tutto il mio Gruppo, dopo un percorso amministrativo avviato anni fa, ricco di soddisfazioni e che molto mi ha gratificato dal punto di vista umano e personale: chi subentrerà al mio posto saprà contribuire attivamente ai lavori del Consiglio. Questa decisione non rappresenta un mio disinteressamento o allontanamento dalla cosa pubblica: continuerò a portare, seppur in forma diversa, il mio contributo all’interno del Gruppo “Caselle per tutti” e del Partito Democratico. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone con le quali ho condiviso fin qui la mia esperienza politico-amministrativa: i Sindaci e le Amministrazioni (colleghi di Giunta e di Consiglio) con le quali ho collaborato per il bene della nostra Città; tutto il personale dell’Ente, sia quello in servizio sia quello in pensione, per l'esperienza maturata grazie a loro e per la collaborazione ricevuta in questi anni; i miei familiari per il supporto sempre ricevuto; tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nei miei confronti".

Cristina Alleri commenta così la decisione di non tornare in Consiglio: "Oggi, a causa di importanti impegni lavorativi e famigliari, non riuscirei a adempiere con la necessaria dedizione al ruolo di Consigliera Comunale, ma continuo a lavorare fianco a fianco con il gruppo e con la collettività, rappresentando sempre le persone che alcuni anni fa hanno scelto di darmi fiducia"

Andrea Borello, nell’imminenza del proprio ingresso in Consiglio Comunale, dichiara: "Entrare nel Consiglio Comunale della Città in cui sono cresciuto è un onore e una responsabilità profonda. Questo ruolo avrà molto da insegnarmi. Sarò il più giovane eletto in questa consiliatura: sono convinto di poter portare, con umiltà e entusiasmo, anche grazie alle mie esperienze formative e professionali, un contributo concreto e una visione nuova del modo di fare politica. Accanto a Luca Baracco – che considero un punto di riferimento per le sue competenze amministrative – lavoreremo per un’opposizione seria, puntuale e costruttiva. Non diremo “no” per principio, ma ci impegneremo a sollecitare questa Amministrazione, talvolta poco attenta su alcuni argomenti, affinché persegua sempre e con coerenza il migliore interesse dei cittadini".