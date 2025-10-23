Il Lago del Villaretto torna a vivere: incontro pubblico per scoprire l’oasi naturale

Un piccolo lago incastonato tra le case, un rifugio naturale che racconta la forza della biodiversità urbana. Venerdì 24 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30, nel salone di via Pertengo 10, si terrà un incontro aperto al pubblico dedicato al lago del Villaretto, organizzato per far conoscere la storia, la bellezza e il percorso di valorizzazione di quest’area naturalistica della periferia nord di Torino.

Durante la serata, i partecipanti potranno scoprire - attraverso fotografie, filmati e testimonianze dirette - come questo specchio d’acqua, un tempo abbandonato, stia tornando a essere un habitat vitale per fauna e flora locali. L’iniziativa vuole accendere i riflettori su un progetto di recupero ambientale che unisce associazioni, cittadini e istituzioni.

All’incontro interverranno Roberto Piana, vicepresidente di Pan, Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, coordinatrice della commissione Ambiente, e Alessandro Piacenza, consigliere nazionale Oipa. Insieme illustreranno le azioni già avviate per la tutela e la valorizzazione dell’area, tra interventi di manutenzione, educazione ambientale e coinvolgimento della cittadinanza.

L’appuntamento, a ingresso libero, rappresenta un momento di confronto e sensibilizzazione sul valore degli ecosistemi urbani, sempre più importanti per la qualità della vita nelle città.