Una maxi buca a centro strada da 20 giorni: "E intanto la segnaletica cade a pezzi"

In Barriera di Milano, tra le vie Palestrina e Vestignè, c'è una voragine che aspetta di essere chiusa da circa venti giorni. Una maxi buca formatasi in mezzo all'incrocio che continua a rappresentare un grave pericolo per automobilisti e pedoni. "Abbiamo segnalato la situazione alla Polizia Locale, che era intervenuta delimitando il tratto con nastro e cavalletti" così la capogruppo di Fdi della Circoscrizione 6, Verangela Marino.

Tuttavia, nel corso dei giorni successivi la segnaletica è stata abbattuta, con i cavalletti sparsi lungo la strada, creando ulteriori rischi per la viabilità. Frammenti di autovetture sono ancora presenti sull’asfalto e sul marciapiede, a testimonianza dei piccoli incidenti verificatisi a causa della voragine non ancora riparata.

I residenti e i cittadini preoccupati hanno nuovamente contattato la Polizia Locale, auspicando un intervento definitivo per il ripristino della carreggiata e il riposizionamento della segnaletica, prima che si verifichino conseguenze più gravi.