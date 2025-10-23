Gianni Morandi a Torino: la tappa del tour C'era un ragazzo all'Inalpi Arena

Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia oggi C'era un ragazzo, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani.

Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi.

La terza tappa sarà a Torino il 19 aprile all'Inalpi Arena.

La scaletta ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione, senza dimenticare i brani dell'ultimo progetto discografico EVVIVA!. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband - diretta dal Maestro Luca Colombo - che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.