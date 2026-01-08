I volontari sfidano il freddo e ripuliscono parco Dora dai cocci di vetro

Sfida al freddo polare e sacchi pieni, soprattutto di cocci di vetro. Insomma anno nuovo ma solita vita per i volontari di Torino Spazio Pubblico, impegnati nella pulizia di una delle aree verdi più frequentate della città.

L'intervento che dà il benvenuto al 2026 si è svolto questa mattina nell'area della tettoia dello strippaggio di Parco Dora, nonostante le temperature rigide di questi primi giorni di gennaio. Tra i rifiuti raccolti, a pesare di più è stato il sacco del vetro, talmente carico da rendere difficile il trasporto anche con l’ausilio del carrello. Un dettaglio che racconta, meglio di qualsiasi numero, la quantità di bottiglie abbandonate nel parco.

Uomini e donne impegnate nel sociale hanno così ripreso da dove avevano finito, con l'obiettivo di tirare a lucido - ancora una volta - i quartieri della nostra città.