Scatole Solidali, Torino risponde: già raccolti 4mila pacchi per chi è in difficoltà



La solidarietà a Torino ha preso forma concreta, colorata e silenziosa: sono già circa 4.000 le Scatole Solidali raccolte grazie alla mobilitazione cittadina promossa dal Coordinamento Civico Torino, guidato dalla presidente e referente Cristina Seymandi. Un numero che racconta meglio di ogni slogan la partecipazione trasversale di quartieri, associazioni, scuole e singoli cittadini.

Via alle consegne

Lunedì 12 dicembre, nella storica sede dell’Opera Pia Cucina Malati Poveri di corso Palestro 11, si è svolto un primo momento simbolico: la consegna dei doni alle volontarie della Cucina, cuore pulsante dell’iniziativa. Il momento più atteso sarà però martedì 24 dicembre, quando proprio alla Cucina Malati Poveri verranno distribuiti circa 400 pacchi dono accompagnati da una spesa alimentare alle persone più fragili. Ogni scatola è stata preparata seguendo una regola precisa: solo oggetti nuovi, scelti con cura. All’interno non manca mai un indumento caldo, qualcosa di goloso, un libro, un prodotto per la cura personale e soprattutto un biglietto con un pensiero gentile, segno di una vicinanza che va oltre l’aiuto materiale.

L’idea che fa scuola

L’idea, nata da uno spunto di Cristina Seymandi, si è rapidamente diffusa in tutta la città, dimostrando come la solidarietà possa essere quotidiana, semplice e accessibile, senza grandi strutture ma con una rete diffusa di punti di raccolta che hanno coinvolto Torino e l’area metropolitana. Dalla Barriera di Milano a Borgo Vittoria, dal Centro a Santa Rita, passando per Aurora, Lucento, Madonna di Campagna, Falchera, Vanchiglia, Crocetta, fino a Nichelino, Rivoli e persino fuori provincia, decine di esercizi commerciali, associazioni, parrocchie e spazi civici hanno aperto le porte alla raccolta fino a venerdì 17 dicembre, trasformandosi in presìdi di solidarietà.

Carmagnola oltre ogni aspettativa

La risposta non si è fermata a Torino. Anche Carmagnola ha superato ogni aspettativa, partecipando con entusiasmo alla raccolta delle Scatole Solidali. L’iniziativa si è conclusa nei giorni scorsi con la serata “L’Essenza del Natale 2025”, momento simbolico di chiusura e restituzione del progetto.

Promossa dal Gruppo di Lettura Carmagnola con il supporto del Comune, la raccolta ha portato alla realizzazione di centinaia di scatole colorate, preparate con cura da scuole, famiglie, associazioni e cittadini, destinate a persone e nuclei familiari in difficoltà del territorio. Un segnale forte, che rafforza il valore di un progetto capace di unire territori diversi sotto lo stesso gesto di attenzione.