Attualità | 16 dicembre 2025, 16:50

Babbo Natale (scortato dai carabinieri) porta regali ai bambini del Regina Margherita

I militari hanno distribuito doni ai bambini ricoverati, regalando un momento di gioia e leggerezza

Un pomeriggio di sorrisi, abbracci e regali a sorpresa per i piccoli pazienti del Regina Margherita di Torino. A bussare alle porte dei reparti di chirurgia non è stato un medico, ma Babbo Natale in persona, scortato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino e della Tenenza di Settimo Torinese.  

Grazie al contributo di alcune aziende del territorio, i militari hanno distribuito doni ai bambini ricoverati, regalando un momento di gioia e leggerezza. L’iniziativa si è estesa anche ai reparti pediatrici degli ospedali di Cirié e Chivasso, portando un po’ di magia natalizia dove ce n’era più bisogno.

