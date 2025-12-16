Ambiente, approvata la Carta di vulnerabilità arborea della Città di Torino



La Giunta comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessore al Verde Francesco Tresso, la Carta di vulnerabilità arborea della Città di Torino, un nuovo strumento strategico pensato per pianificare, programmare e monitorare in modo sistemico la gestione del patrimonio arboreo cittadino.



Il provvedimento si inserisce in un contesto in cui il ruolo degli spazi verdi, e i particolare degli alberi in ambito urbano, è ormai ampiamente riconosciuto dal mondo scientifico, dalle istituzioni e dalla cittadinanza come elemento fondamentale della qualità della vita e per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Gli alberi offrono numerosi servizi ecosistemici e sono una delle soluzioni più efficaci ed economicamente vantaggiose per contrastare le isole di calore, migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla gestione delle acque meteoriche.



La Carta segna un cambio di paradigma nella gestione del verde pubblico, con il ruolo dell’albero che è sempre più centrale dell’infrastruttura verde della città. Si tratta quindi di uno strumento dinamico che consentirà di orientare le scelte gestionali secondo criteri di risk management, valutando la vulnerabilità del patrimonio arboreo e programmando interventi di cura, manutenzione e rinnovo in modo più efficace e mirato.



La nuova impostazione guarda inoltra allo sviluppo di soluzioni innovative come la forestazione urbana, interventi basati sulle NBS - Nature Based Solutions, la valorizzazione degli alberi spontanei e una distribuzione più omogenea degli alberi sul territorio cittadino, nel rispetto dei principi di tree-equity, senza trascurare il patrimonio arboreo storico e strutturato.



“Con l’adozione della Carta di vulnerabilità arborea - commenta l’assessore Tresso - la Città di Torino si dota di uno strumento fondamentale per diminuire il rischio nell’affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, con fenomeni come i periodi prolungati di siccità, le piogge intense e i venti estremi che sollecitano e mettono sotto stress l'importante patrimonio arboreo storico della città. Il verde urbano è un’infrastruttura sempre più centrale per il benessere della città e dei suoi abitanti”.