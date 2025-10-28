Trofarello, concluso il ciclo delle Camminate Dinamiche: arte, territorio e relazioni

Sabato 25 ottobre si è concluso il ciclo annuale delle Camminate Dinamiche, un progetto del Comune di Trofarello che ha saputo unire territorio, arte e relazioni autentiche. Dalla camminata sotto le stelle al Ciabot, all’accoglienza di Borgata Rivera, fino all’intensa esperienza di “Ognuno al suo passo”, ogni appuntamento ha raccontato la forza di una comunità che sceglie di camminare insieme.

L'ultima tappa è stata al Castello Vagnone, scrigno di storia e bellezza, con protagonisti musica, racconti e sorrisi. Un risultato ottenuto grazie al contributo delle associazioni che hanno camminato con il progetto: Cai uget Trofarello, Gruppo Alpini Trofarello, Comitato Genitori, Il Quadrifoglio Trofarello, Pro Loco Trofarello, Gruppo Storico dei Conti Vagnone, Gastaldo Ermanno Ubertino, il Gruppo dei balli occitani e Davide Pastura.

Il Consigliere comunale Antonio De Biasio ha commentato: "Quella delle Camminate Dinamiche è un’iniziativa nata in modo semplice, con pochi partecipanti, ma capace di crescere grazie all’entusiasmo condiviso. Oggi coinvolge cittadini di tutte le età, unendo il piacere del camminare alla scoperta del nostro territorio. Un ringraziamento sincero a chi ha preso parte all’ultima tappa, che ci ha condotti al Castello Vagnone, autentico scrigno di arte e bellezza. È proprio questa bellezza, intrecciata al paesaggio e allo spirito di condivisione, ad aver animato ogni nostro appuntamento".

Dopo il grazie al sindaco Stefano Napoletano e a tutti coloro che hanno scommesso e creduto in questa iniziativa, De Biasio ha concluso con una promessa: "Riprenderemo presto con nuovi percorsi e nuove occasioni di incontro, certi che il camminare insieme sia un modo concreto per costruire comunità".