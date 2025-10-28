Mirafiori dopo il Mito | Arte: nel 2026 una residenza d'artista al Rifugio Antiaereo e un Festival del paesaggio fluviale

“Mirafiori dopo il Mito | Arte” è un programma incentrato sull’arte e sul paesaggio, connesso alla memoria degli abitanti del quartiere a sud di Torino e al loro modo di viverlo, offrendo nuovi modi di vedere e interpretare il territorio.

Progetto della Fondazione della Comunità di Mirafiori, il 16 ottobre 2025 ha visto l'inizio di un nuovo capitolo con l'inaugurazione dell'opera Idolo di Mike Nelson, visibile dalla passerella ciclo-pedonale tra Mirafiori e il Boschetto sul Sangone, posizionato nell'alveo del fiume.

A partire da questa prima opera d'arte, la Fondazione della Comunità di Mirafiori ha creato un programma articolato di iniziative per la valorizzazione del quartiere come volano di nuove sperimentazioni, capaci di ibridare pratiche culturali, ambientali ed educative:

CALL RESIDENZA D'ARTISTA PER IL RIFUGIO ANTIAEREO

entro il 10 novembre 2025

Da novembre 2025 verranno promosse residenze d’artista pluriennali negli spazi di comunità che si sono candidate all'ospitalità di opere d'arte: fino al 10 novembre 2025 è aperta la prima call per artisti e artiste per la realizzazione di un’opera site specific presso il rifugio antiaereo risalente al periodo della seconda guerra mondiale e collegato alla chiesa di Parrocchia Visitazione M. V. e S. Barnaba a Mirafiori.

Candidature su mirafioridopoilmito.it/residenze-artistiche/

CALL DIREZIONE ARTISTICA PER FESTIVAL DEL PAESAGGIO FLUVIALE 2026

entro il 30 novembre 2025

Nel 2026 verrà organizzata la prima edizione del Festival biennale del Paesaggio Fluviale in collaborazione con Orti Generali, inserito nel progetto europeo ClimaGen con Città di Torino.

Fino al 30 novembre 2025 è aperta la call per la ricerca di un direttore artistico o una direttrice artistica, nazionale o internazionale, con comprovata esperienza professionale, che idei e realizzi il programma del nuovo Festival del Paesaggio Fluviale.

Candidature su mirafioridopoilmito.it/festival-paesaggio-fluviale-2026/

TOUR GUIDATO A IDOLO di MIKE NELSON

Ogni giovedì e sabato

Le visite all'opera hanno la durata di 1 ora e saranno guidate dalle rappresentanti del Tavolo delle Idee o da operatori della Fondazione della Comunità di Mirafiori o da abitanti di Mirafiori.

Per prenotare: https://forms.gle/sRj1F1MZwh4tL3FMA