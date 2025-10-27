Da Ottofinestre apre la mostra “Tra Invisibile e Assoluto” di Karl Evver

Ottofinestre inaugura la mostra “Tra Invisibile e Assoluto” di Karl Evver, a cura di Susanna Gualazzini.

L'esposizione è incentrata su due cicli pittorici: Il Milite Ignoto raccontato al Popolo, riflessione sull’identità collettiva e anonima, e Piero, dedicato alla figura di Manzoni come mito ironico dell’identità artistica. Le opere coniugano pittura e scrittura, tra lirismo e sperimentazione. Completa il percorso una selezione di intrecci tessili, Trami e Orditi, metafora visiva della memoria e del vivere. La mostra indaga il senso dell’arte oggi, tra simboli, miti e linguaggi trasversali.

L’esposizione, patrocinata da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Comune di Piacenza, Camera di Commercio di Torino, sarà visibile dal 2 novembre 2025 al 17 gennaio 2026.