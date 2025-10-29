Rissa tra automobilisti a Collegno: un uomo ferito con un coltello

Una banale lite stradale si è trasformata in un violento episodio di cronaca nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre, vicino al distributore di carburante Ip di corso Togliatti a Collegno.

Estratto un coltello

A scontrarsi, due automobilisti italiani: un 66enne e un 47enne. La discussione, iniziata poco prima all’incrocio tra corso Francia e corso Togliatti, è presto degenerata. Il più anziano ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, ferendolo all’avambraccio sinistro.

La vittima è stata subito soccorsa dal 118 dell’Azienda Zero e trasportata all’ospedale di Rivoli, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma bianca.

Bastonata sull'auto

Durante i momenti concitati seguiti all’aggressione, è intervenuto anche il figlio della vittima, che in preda alla rabbia ha colpito con un bastone l’auto del 66enne, mandando in frantumi il parabrezza. Per il gesto è stato denunciato a sua volta, anche lui per porto abusivo di armi.