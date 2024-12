Unipol, sciopero davanti alla sede di corso Galilei: "L'azienda non vuole trattare"

Sciopero e presidio davanti alla sede di corso Galilei da parte dei lavoratori Unipol terziario di Torino . La protesta, unitario a livello nazionale, è stata indetta da Filcams Cgil per segnalare una serie di criticità.

Sono circa 150 le persone coinvolte, divise tra corso Palermo e in corso Massimo D'Azeglio.

"Due giorni fa abbiamo incontrato l'azienda per il rinnovo del contratto integrativo e per discutere lo smart working - dice Mario Adinolfi , Filcams Cgil -. I l fulmine a ciel sereno è lo stop a tutto lo smart, che erano comunque 8 giorni al mesi".

Ma non solo: "Premi, part time e permessi? L'azienda ha messo sul tavolo i contratti che applicano in altri settori del terziario chiedendoci di sottoscriverlo nella sua interezza. Ma mancano molti elementi su cui noi volevamo discutere, anche se esistono anche contenuti migliorativi. Ma non possiamo fare i notai e accettare tutto a scatola chiusa".