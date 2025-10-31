 / S. Salvario / Lingotto

S. Salvario / Lingotto | 31 ottobre 2025, 15:35

Piazza Nizza, allontanato il clochard accampato davanti alla filiale

L’uomo, da settimane, bivaccava occupando mezzo marciapiede

Niente più materassi in piazza Nizza

L’uomo che da settimane bivaccava sul marciapiede davanti alla filiale Intesa Sanpaolo di piazza Nizza (nel quartiere San Salvario) è stato allontanato nei giorni scorsi. Sul posto non ci sono più segni del suo passaggio: né coperte, né sacchetti, solo lo spazio vuoto dove fino a poco tempo fa si trovava un materasso.

La presenza del clochard, nei pressi della fermata della metro Nizza, aveva attirato l’attenzione di residenti e passanti, dividendo le opinioni tra chi invocava un intervento per motivi di decoro urbano e chi, invece, sottolineava la necessità di maggiore attenzione sociale.

L’allontanamento non risolve il problema - afferma la consigliera della Circoscrizione 8, Claretta Marchi (FdI) -. Quello dei senza fissa dimora è un fenomeno complesso che riguarda tutta la città”.

Redazione

