Piazza Nizza, allontanato il clochard accampato davanti alla filiale

L’uomo che da settimane bivaccava sul marciapiede davanti alla filiale Intesa Sanpaolo di piazza Nizza (nel quartiere San Salvario) è stato allontanato nei giorni scorsi. Sul posto non ci sono più segni del suo passaggio: né coperte, né sacchetti, solo lo spazio vuoto dove fino a poco tempo fa si trovava un materasso.

La presenza del clochard, nei pressi della fermata della metro Nizza, aveva attirato l’attenzione di residenti e passanti, dividendo le opinioni tra chi invocava un intervento per motivi di decoro urbano e chi, invece, sottolineava la necessità di maggiore attenzione sociale.

“L’allontanamento non risolve il problema - afferma la consigliera della Circoscrizione 8, Claretta Marchi (FdI) -. Quello dei senza fissa dimora è un fenomeno complesso che riguarda tutta la città”.