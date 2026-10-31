Ciclabile di via Nizza a Gabriele e Velio, via libera all’unanimità in Circoscrizione 8

Accelerare i tempi per l'intitolazione formale della pista ciclabile di via Nizza alla memoria di Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, travolti da una valanga nel 2023 nella zona dello Chateau des Dames, in Val d’Aosta. È questo l'obiettivo dell'interpellanza approvata all'unanimità dal Consiglio di Circoscrizione 8, firmata dai consiglieri M5s Raffaella Pasquali e Vittorio Francone, per far luce sullo stato dell'iter burocratico presso la Commissione Toponomastica e la Prefettura.

La richiesta di intitolazione vanta già un percorso istituzionale condiviso: già il 28 giugno 2023 il Consiglio di Circoscrizione 8 aveva votato all'unanimità una mozione con la medesima richiesta, accolta favorevolmente a dicembre dello stesso anno anche dalla Commissione Toponomastica del Comune di Torino.

Il nodo della deroga prefettizia per l'intitolazione

Per completare l'assegnazione del nome prima dei canonici dieci anni dalla scomparsa previsti dalla legge, la normativa richiede una formale autorizzazione in deroga rilasciata dal Prefetto su delega del Ministero dell'Interno.

È proprio su questo passaggio formale che si concentrano i quesiti indirizzati al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale. "Vogliamo sapere se siano giunti riscontri da parte della Prefettura per sbloccare l'ultimo tassello mancante e quali siano le tempistiche stimate per concludere la procedura" così i due consiglieri pentastellati.

L'obiettivo: completare l'iter entro la consiliatura

L'obiettivo è garantire che la cerimonia ufficiale di intitolazione possa svolgersi nell'arco dell'attuale consiliatura. Non facile visti i tempi risicati. La ciclabile di via Nizza rappresenta, inoltre, un'asse strategico per la mobilità sostenibile dei quartieri Nizza Millefonti e San Salvario, e l'intitolazione vorrebbe rendere omaggio all'impegno e alla memoria di Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, figure di riferimento per la mobilità attiva torinese.