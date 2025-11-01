Caos sosta in via Fossati: “Serve una riorganizzazione dell’area di manovra”

Migliorare la viabilità e aumentare i parcheggi in una zona densamente abitata. È questo l’obiettivo dell’interpellanza presentata dal consigliere Davide Scanavino di Torino Bellissima alla Circoscrizione 3, che chiede alla presidente e agli uffici tecnici di valutare la possibilità di ricavare nuovi parcheggi a lisca di pesce in via Fossati angolo via Fattori, nel quartiere Pozzo Strada.

Un’area di manovra usata come parcheggio

Come spiegato dal consigliere Scanavino, l’area in fondo a via Fossati, all’incrocio con via Fattori, sarebbe teoricamente destinata alla manovra dei veicoli, per consentire a chi arriva da corso Peschiera di invertire la marcia. Tuttavia, la segnaletica poco chiara e la carenza cronica di posti auto hanno portato molti residenti a utilizzare lo spazio come parcheggio, in modo irregolare ma diffuso.

“L’assenza di indicazioni precise genera confusione e contribuisce al disordine della sosta”, evidenzia Scanavino nella sua interpellanza, corredata da fotografie che documentano la situazione.

Possibile soluzione: più parcheggi

Il consigliere propone di ridefinire l’area di manovra, prendendo esempio da quanto già fatto in via Monte Asolone e via Candido Viberti, dove i parcheggi a lisca di pesce iniziano direttamente dall’incrocio senza compromettere la viabilità. La soluzione permetterebbe di aumentare il numero di stalli e ridurre la sosta in divieto, migliorando allo stesso tempo l’ordine e la fruibilità della via.

Allo studio un intervento di riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale, insieme a un possibile prolungamento della banchina spartitraffico centrale, magari con l’aggiunta di una zona verde o zebrata, per migliorare la sicurezza della circolazione.