Il Pav celebra Piero Gilardi: venerdì 30 ottobre inaugura la mostra “Dall’arte alla vita”

Torino si prepara a celebrare una delle figure più significative del panorama artistico contemporaneo e della ricerca legata al rapporto tra natura, ecologia e società. Venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 18, il Pav - Parco Arte Vivente di via Giordano Bruno 31 - aprirà le porte alla grande esposizione “Piero Gilardi. Dall’arte alla vita”. Curata da Marco Scotini e presentata nella prestigiosa cornice di Artissima, la mostra rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte e di cultura cittadina.

Un percorso tra arte, politica e partecipazione

L'esposizione offre un viaggio antologico e approfondito nella produzione dell’artista, ripercorrendone la parabola creativa dagli anni Settanta e Ottanta fino alle opere più mature degli anni Duemila. Il percorso espositivo mette in luce la straordinaria evoluzione di Gilardi, tracciando il passaggio dalla realizzazione di oggetti e installazioni alla centralità dell'esperienza partecipativa, della cura collettiva e dell'impegno politico militante.

La mostra costituisce la seconda tappa del ciclo di approfondimento che il Pav ha voluto dedicare al suo fondatore. Un percorso di studio e valorizzazione iniziato nel 2023 con il primo capitolo intitolato “Car Crash. Piero Gilardi e l’arte povera”.

Informazioni e orari di visita

L'esposizione aprirà ufficialmente al pubblico a partire da sabato 31 ottobre 2026 e rimarrà visitabile fino al 14 marzo 2027. Per dettagli su biglietti, orari di apertura e iniziative collaterali è possibile consultare i canali ufficiali del Pav.