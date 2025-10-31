Nuovo pedaggio sulla Torino-Pinerolo: la reazione dei sindacati

Il ‘Free Flow’ preoccupa anche i sindacati. Cgil, Cisl e Uil reagiscono con una nota allo spettro di un nuovo sistema di pedaggio, che toglie il casello a Beinasco, ma fa pagare tutti, in base ai km percorsi.

“Questa decisione, promossa dalla società Itp S.p.A. nuovo gestore del sistema tangenziale Torino, rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle famiglie e dei lavoratori del Pinerolese. Non possiamo accettare che si carichi un nuovo costo su pensionati, studenti e lavoratori che già stanno lottando per arrivare a fine mese. Siamo contrari a qualsiasi aumento dei costi per i cittadini”. I sindacati concordano con i sindaci e anche con i cittadini, che hanno lanciato una petizione, che questo sistema rischierebbe di intasare la viabilità alternativa, senza possibilità di scelta, perché il treno e il trasporto pubblico in generale, nel Pinerolese, ha molte carenze.