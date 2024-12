Ad Aurora ragazzi tirano petardi contro le auto che passano

Ennesima notte di "passione" ad Aurora, dove ieri sera un gruppo di ragazzi lanciava i petardi contro le macchine in transito e quelle in sosta in corso Giulio Cesare, tra Ponte Mosca e corso Emilia.

L'omicidio

Secondo quanto raccontato dai residenti, i giovani hanno gettato un botto anche all'interno di un furgone con cassone, dove c'era un ragazzo che scaricava la merce per un negozio. A farsi portavoce della "rabbia" degli abitanti la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi, che ricorda come nello stesso posto pochi mesi fa sia stato accoltellato a morte il 26enne marocchino Hamza Moutik.

"Città sempre silente e inerte verso un luogo fuori controllo oramai da anni" conclude l'esponente del partito della Meloni.