Gli auguri del presidente Cirio: "Un 2026 carico di serenità ed equilibrio per il Piemonte"

"Buon Natale e soprattutto auguri per un buon 2026". Alla vigilia della festa più attesa, arriva a tutti i piemontesi l'augurio del governatore Alberto Cirio, che ripercorre brevemente l'anno che stiamo per lasciarci alle spalle.

La speranza di maggiore equilibrio

"Speriamo che il nuovo anno ci regali maggiore equilibrio rispetto a quello che abbiamo vissuto. Speriamo che tutti trovino maggiore equilibrio: nelle decisioni, nelle prese di posizione, nelle scelte, equilibrio in chi manifesta, in chi scrive e anche in chi governa", ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte. "Penso che possa essere un auspicio condiviso: in questi anni abbiamo pagato la mancanza di decisioni equilibrate e di buon senso, la mancanza di voglia di fare un passo di lato o magari anche indietro, se serve, ma una scelta necessaria per fare un condivisione in più e non essere soli".

"Luci, ombre ma grande fiducia"

L'invito al maggiore equilibrio è quindi il messaggio che il governatore vuole lasciare a tutti. "Poi ovviamente l'augurio è quello di felicità, salute, lavoro, tutte quelle cose cui tendiamo nella vita. Il Piemonte ha le sue luci e le sue ombre: ha dati molto positivi per la crescita economica e il lavoro, ma ha ancora difficoltà nel settore della salute, nonostante i grandi impegni messi in campo. Serve grande fiducia, ma soprattutto equilibrio. Per tutti", ha concluso il presidente Cirio.