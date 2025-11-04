 / Cronaca

Cronaca | 04 novembre 2025, 12:53

Tangenziale in tilt, incidente in direzione Sud all'altezza di corso Francia: 4 veicoli coinvolti [FOTO]

Un ferito è stato ricoverato in codice verde presso l'ospedale di Rivoli. Disagi per la circolazione

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Difficoltà per chi deve muoversi in tangenziale in queste ore. Un incidente infatti ha visto coinvolte quattro vetture in direzione Sud, all'altezza di corso Francia. Ancora da stabilire la dinamica e le cause che hanno portato all'impatto, ma il bilancio parla di una persona ferita e portata in ospedale a Rivoli in codice verde.

Si riscontrano disagi alla circolazione: sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e i soccorritori del 118.

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

Incidente in tangenziale, direzione Sud, a Torino

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium