Difficoltà per chi deve muoversi in tangenziale in queste ore. Un incidente infatti ha visto coinvolte quattro vetture in direzione Sud, all'altezza di corso Francia. Ancora da stabilire la dinamica e le cause che hanno portato all'impatto, ma il bilancio parla di una persona ferita e portata in ospedale a Rivoli in codice verde.
Si riscontrano disagi alla circolazione: sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e i soccorritori del 118.
martedì 04 novembre
Cronaca | 04 novembre 2025, 12:53
Tangenziale in tilt, incidente in direzione Sud all'altezza di corso Francia: 4 veicoli coinvolti [FOTO]
Un ferito è stato ricoverato in codice verde presso l'ospedale di Rivoli. Disagi per la circolazione
