Tangenziale in tilt, incidente in direzione Sud all'altezza di corso Francia: 4 veicoli coinvolti [FOTO]

Difficoltà per chi deve muoversi in tangenziale in queste ore. Un incidente infatti ha visto coinvolte quattro vetture in direzione Sud, all'altezza di corso Francia. Ancora da stabilire la dinamica e le cause che hanno portato all'impatto, ma il bilancio parla di una persona ferita e portata in ospedale a Rivoli in codice verde.



Si riscontrano disagi alla circolazione: sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e i soccorritori del 118.