La Circoscrizione 7 pronta ad accende le luci di Natale e a lanciare una doppia novità

La Circoscrizione 7 si prepara a entrare ufficialmente nel clima natalizio. Sono stati approvati i progetti presentati dalle associazioni di via per le luminarie e per gli eventi che animeranno i quartieri nelle settimane delle feste di fine anno, tra mercati straordinari, animazione di strada e piccole feste di comunità.

Le due novità: Balon e Piazza Santa Giulia

Sono infatti due le grandi novità di quest’anno: il mercato straordinario del Balon e il nuovo format di “Natale in Santa” in piazza Santa Giulia. Nel primo caso, il Balon si prepara a festeggiare con una giornata speciale prevista per domenica 21 dicembre, pensata per trasformare il quartiere in un evento natalizio a tema, con attività di animazione e un’area dedicata ai giochi in legno artigianali, che saranno i veri protagonisti della novità. Se le risorse lo permetteranno, potrebbe aggiungersi anche un appuntamento anticipato l’8 dicembre.

L’altra novità riguarda Vanchiglia, che dopo i problemi con i fornitori delle luci dell’inverno scorso, che ne complicarono l'installazione, ha scelto di non chiedere il sostegno economico per le luminarie, installandole a proprie spese ma concentrando invece l’appoggio della Circoscrizione sulle tre giornate di festa attorno a piazza Santa Giulia: visite guidate nel quartiere, cioccolata calda, musica di strada e zampognari la vigilia di Natale.

Le luminarie nelle altre zone

Nel tratto collinare di corso Gabetti sono confermate le luci che arriveranno fino al monumento dedicato a Fausto Coppi, mentre a Sassi verranno installate una ventina di luminarie da corso Casale fino a strada Mongreno. In programma anche una festa di quartiere in fase di definizione. Anche Vanchiglietta e corso Giulio Cesare avranno le loro decorazioni.

Tornano le Luci d’Artista e ne arrivano due nuove

A commentare il quadro complessivo è il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che rivendica la scelta di rafforzare il sostegno al Natale nei quartieri e annuncia le novità per le luci d'artista. “Da anni abbiamo deciso di incrementare i contributi per il piano di promozione commerciale legato alle festività natalizie”.

“Abbiamo associazioni storiche e realtà più recenti, come quelle di Santa Giulia, Sassi, piazza Borromini e altre ancora – ha aggiunto Deri – Accanto ai progetti legati al commercio tradizionale, l’altro giorno abbiamo riacceso la Luce d’Artista presso la biblioteca Italo Calvino e, nelle prossime settimane, ne inaugureremo altre due sul territorio. Saremo una Circoscrizione che da fine ottobre fino alla Befana sarà invasa da colori e luci. Sappiamo quanto sia un periodo importante per i negozianti avere vie abbellite e addobbate”.