Moncalieri | 05 novembre 2025, 09:43

Moncalieri: coppia minacciata e rapinata con un coccio di bottiglia

Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso poi di arrestare il malvivente

Momenti di paura nei giorni scorsi per una coppia che, in orario notturno, stava camminando nella zona di piazza Bengasi, al confine tra Torino e Moncalieri. 

Minaccia con un coccio di bottiglia

I due sono stati avvicinati e minacciati da un uomo che ha cercato di rapinarli, usando il coccio di una bottiglia rotta per minacciarlo. Nel tentativo di difendere la moglie, visibilmente spaventata, il marito e l'aggressore si sono resi protagonisti di una colluttazione, durante la quale ha riportato una ferita alla mano. 

Il pronto intervento dei carabinieri

Nei momenti immediatamente successivi è passata in zona una gazzella dei carabinieri, che ha arrestato il malvivente, un 45enne italiano già noto alle forze dell'ordine: per lui l’accusa di tentata rapina e lesioni.

Massimo De Marzi

