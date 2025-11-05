Moncalieri: coppia minacciata e rapinata con un coccio di bottiglia

Momenti di paura nei giorni scorsi per una coppia che, in orario notturno, stava camminando nella zona di piazza Bengasi, al confine tra Torino e Moncalieri.

Minaccia con un coccio di bottiglia

I due sono stati avvicinati e minacciati da un uomo che ha cercato di rapinarli, usando il coccio di una bottiglia rotta per minacciarlo. Nel tentativo di difendere la moglie, visibilmente spaventata, il marito e l'aggressore si sono resi protagonisti di una colluttazione, durante la quale ha riportato una ferita alla mano.

Il pronto intervento dei carabinieri

Nei momenti immediatamente successivi è passata in zona una gazzella dei carabinieri, che ha arrestato il malvivente, un 45enne italiano già noto alle forze dell'ordine: per lui l’accusa di tentata rapina e lesioni.