Balli, go-kart e giostre: un sorriso lungo un chilometro per la festa di via Nizza

Domenica 9 novembre 2025, dalle 9 alle 19, via Nizza si trasformerà ancora una volta in una lunga passerella di colori, musica e sorrisi. Torna la festa di via, che ogni anno porta a Nizza Millefonti l’energia contagiosa di un quartiere che ama ritrovarsi. L'evento è organizzato dall'associazione commercianti "Sul filo di via Nizza" con il patrocinio della Circoscrizione 8.

Il tema di questa quinta edizione è la gentilezza, filo conduttore che da anni accompagna l’evento come un invito a vivere con rispetto, curiosità e solidarietà verso gli altri - perché, come recita lo spirito della manifestazione, ogni piccolo gesto può diventare un segno di armonia e comunità.

Lungo il tratto compreso tra piazza Carducci e via Biglieri, la via si animerà di spettacoli, musica dal vivo, danze, attività per i bambini e tanto entusiasmo, in un intreccio di suoni e voci che raccontano la vitalità del territorio.

Giochi e divertimento per i più piccoli

Non c’è festa senza risate di bambini, e quest’anno via Nizza ne sarà piena. Per tutta la giornata saranno presenti giostrine e gonfiabili, pronti a regalare momenti di spensieratezza ai più piccoli e qualche sorriso ai grandi. Le postazioni si troveranno in tre punti: angolo via Abegg, angolo via Tepice e angolo corso Spezia - un mini-parco giochi diffuso, dove fermarsi a ridere, saltare e ritrovare il gusto della semplicità.

A tutto gas (ma a pedali)

In piazza Carducci, lato Molinette, l’Aps In Movimento porterà una vera pista di Go-Kart a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni. Un’attività pensata per unire divertimento e movimento, riscoprendo la gioia dello stare insieme all’aria aperta. Un piccolo circuito che farà correre non solo i kart, ma anche la fantasia.

Ritmo, musica e passione lungo la via

Quest’anno la festa sarà un grande palcoscenico diffuso, dove il ritmo non si ferma mai. La Gypsy Musical Academy animerà la via con due postazioni fisse: una di fronte al civico 142, con spettacoli di canto e danza, e un’altra di fronte al 164, con i truccabimbi e le musiche dei cartoni e dei musical più amati.

Nel pomeriggio, i ragazzi della scuola porteranno canti e coreografie itineranti, trasformando la via in un musical a cielo aperto. Non lontano, in via Nizza all’altezza di via Alassio, la scuola Danzarte Time farà ballare tutti con le sue danze latine, tra sorrisi e ritmi caraibici. E ancora, in via Biglieri, la Movimento Diferente Asd - Kizomba Torino porterà la sua energia travolgente e la magia dei balli africani.

Il battito del Drum Theatre

A dare voce al cuore della festa ci penserà il progetto Drum Theatre di Sergio Cherubin, una realtà che da oltre vent’anni diffonde inclusione e creatività attraverso la musica e il teatro. Con le sue percussioni realizzate da oggetti di tutti i giorni - bidoni, pentole, secchi - il gruppo ha calcato palchi prestigiosi, dall’Arena di Verona al Palco del Papa, passando per Italia’s Got Talent.

In via Nizza al civico 233, i loro spettacoli di batteria e percussioni scandiranno il pomeriggio in tre momenti: 15.30, 16.30 e 17.30. Uno show potente e coinvolgente che farà vibrare l’intera via, ricordando a tutti che la musica può unire, oltre ogni differenza.