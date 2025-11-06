Easywork premiata a Milano con l’Eha Safe Work Italy

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Safe Work Italy è andato ad Easywork di Milano, con la seguente motivazione: Easywork permette alle imprese di poter garantire ai propri lavoratori ambienti sani e sicuri nel rispetto di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Liberare l’imprenditore dalla burocrazia, traducendo la normativa in modo semplice supportandolo nel problem solving quotidiano con conseguente ottimizzazione di tempi, costi ed investimenti.



Vedi qui l’intervista con Luca Pasquero

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

