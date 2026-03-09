 / Viabilità e trasporti

Smog, fine del semaforo rosso: da domani tornano a circolare anche i diesel Euro 5

Dopo lo stop deciso alla vigilia dello scorso fine settimana

Da domani, 10 marzo, tornano a circolare anche i diesel Euro 5

Niente più semaforo rosso. Da domani e fino a mercoledì 11 marzo (prossimo giorno di controllo), secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, a Torino le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste del semaforo antismog.

Da sabato 7, infatti, era entrato in vigore il semaforo antismog rosso, con le relative misure di limitazione del traffico, compreso il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19.

