Smog, fine del semaforo rosso: da domani tornano a circolare anche i diesel Euro 5

Niente più semaforo rosso. Da domani e fino a mercoledì 11 marzo (prossimo giorno di controllo), secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, a Torino le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste del semaforo antismog.
Tornano a circolare anche i diesel Euro 5
Da sabato 7, infatti, era entrato in vigore il semaforo antismog rosso, con le relative misure di limitazione del traffico, compreso il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19.