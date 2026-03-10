Parcheggio del Palavela: nuova segnaletica per bus, auto, disabili e polizia

Nuova segnaletica orizzontale nell’area parcheggio lungo via Ventimiglia, nei pressi del Palavela. Nei giorni scorsi sono stati tracciati i nuovi stalli destinati a diverse tipologie di veicoli, con l’obiettivo di rendere più ordinata e funzionale la gestione della sosta in una zona spesso molto frequentata.

L’intervento ha riguardato la ridefinizione degli spazi all’interno del parcheggio, con aree dedicate ai bus, ai veicoli privati, ai posti riservati alle persone con disabilità e agli stalli destinati alle forze di polizia. Spazio, sull'asfalto, anche a frecce per indicare l'entrata e l'uscita (ed evitare incidenti o caos durante le manovre). La nuova segnaletica mira a migliorare la fruibilità dell’area soprattutto durante eventi, manifestazioni e momenti di grande affluenza.

Il parcheggio lungo via Ventimiglia rappresenta infatti uno dei principali punti di sosta per chi raggiunge il Palavela, la stazione della metropolitana Italia '61 e il grattacielo della Regione Piemonte. Una migliore organizzazione degli spazi dovrebbe facilitare sia l’accesso dei mezzi più grandi, come i pullman, sia la circolazione delle auto private.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli stalli riservati alle persone con disabilità, tracciati e segnalati in modo più chiaro, per garantire maggiore accessibilità nelle vicinanze della struttura.

L’intervento rientra nelle operazioni di manutenzione e riorganizzazione della segnaletica.